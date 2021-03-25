زواحف بحرية من عصر الديناصورات.. كشف علمي بالصحراء الغربية (صور)

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي تمكن فريق بحثي بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة عن اكتشاف علمي جديد لاول مرة فى مصر بالبحر التيثى القديم Tethys Sea بواحة الداخلة بالوادي الجديد لبقايا أسماك عملاقة منقرضة ومنقار لسمك المنشار Sawfish rostrum، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من سلحفاة بحرية وأجزاء أخرى من أحد الزواحف البحرية الكبيرة التي عاصرت عصر الديناصورات يرجع تاريخها لأكثر من سبعين مليون سنة، هذا بالإضافة إلى أسنان القرش المفترسة والتي جذبتها ظروف المعيشة الملائمة والغذاء الوفير بتلك الأخوار المليئة بالأحياء البحرية الأخرى التي يمكن افتراسها والتغذي عليها.وأضاف رئيس الجامعة في بيان له اليوم، أن الصحراء الغربية بمصر تمثل واحدة من أهم الكنوز الطبيعية على مستوى العالم والتي تكشف النقاب عن أسرار الحياة القديمة منذ أكثر من 70 مليون سنة، مؤكدًا الخطة البحثية للجامعة تهدف إلي مواصلة البحث عن حفائر لتلك الاحياء القديمة بصحراء الوادي الجديد لعرضها بمتحف للتاريخ الطبيعي بالمحافظة ليكون أحد أهم المنابر العلمية للحياة القديمة بقارة أفريقيا وكذلك مقصدًا ومزارًا سياحيًا على المستوي الدولي لجذب وتنشيط السياحة لمحافظة الوادي الجديد.ومن جانبه قال الدكتور جبيلي عبد المقصود أبوالخير أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم ومدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة تم دراسة طبيعة وجغرافية المكان الذي تم الكشف فيه من خلال تنظيم عدة رحلات علمية واستكشافية بواحة الداخلة بالوادي الجديد، تم خلالها تحديد الطبقات الحاوية لتلك الحفريات الهامة ودراسة البيئات القديمة التي عاشت بها وكذلك مستوى حالة الحفظ الموجودة عليها الآن وتحديد مدى نجاح الفريق العلمي في استخراجها ودراستها.وأضاف عبدالمقصود أن تلك الاكتشافات العلمية الهامة بهذه المنطقة توضح ظروف وطبيعة الحياة القديمة بالقارة الإفريقية داخل البحر التيثي القديم والذي كان يغطي معظم مساحة مصر في ذاك الوقت اشتراكًا مع الأنهار التي كانت تصب من الجنوب أدت إلي تنوع البيئات القديمة التي سمحت للعديد من الكائنات الأرضية والبحرية للتواجد بتلك المنطقة حيث كان للزواحف العملاقة سوآءا البرية والبحرية النصيب الأكبر للمعيشة داخل هذه البيئات المتنوعة.تعد هذه الاكتشافات ضمن الخطة البحثية لجامعة الوادي الجديد في دراسة الحياة القديمة للعصر الطباشيري والتي ما زالت غير معروفة إلي حد كبير علي مستوي القارة الافريقية والتي يطلق عليها القارة المفقودة لندرة الحفريات المكتشفة بها. وتمثل صحراء الوادي الجديد واحدة من أهم مناطق القارة الافريقية في احتوائها علي تنوع كبير من الاحياء القديمة للعصر الطباشيري وخاصة الاحياء البحرية التي عاشت بالبحر التيثي خلال هذا العصر.وأكد مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة أن تلك الزواحف تنوعت لتمثل الديناصورات بأنواعها والتماسيح والسلاحف الأرضية والبحرية والسحالي البحرية Mosasours and Plesiosaurs هذا بالإضافة إلى التنوع الكبير من الأسماك البحرية العملاقة وأسماك القرش والتي تركزت بشكل كبير بجنوب الصحراء الغربية داخل الاخوار والبرك الممتدة من البحر التيثي والتي كانت تدعم ببعض مصادر المياه العذبة نتيجة الفيضانات وبعض مصبات الأنهار من الجنوب داخل هذا البحر العظيم، ما أدى إلى توفير الغذاء بشكل كبير، الامر الذي جذب العديد من تلك الاحياء للبقاء بتلك المناطق للتغذية والتكاثر والمعيشة الآمنة.من جانبه أكد الجيولوجي محمد كامل بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم وأحد أعضاء الفريق البحثي أنه من بين تلك الاكتشافات العلمية منقار سمك المنشار والذي يصل طوله إلى ما يقرب من 2 متر، ما يؤكد ضخامة الأحياء البحرية بتلك المنطقة، بالإضافة إلى أن عظام السلحفاة البحرية المكتشفة تمثل أضخم عظام لسلاحف تم اكتشافها بأفريقيا رغم وجود اكتشافات مماثلة تم الكشف عنها من قبل من خلال فريق مركز الحفريات بالجامعة.هذا وقد قدم رئيس الجامعة الشكر لإدارة مركز الحفريات الفقارية بالجامعة على الجهد المبذول للتوصل لتلك الاكتشافات العلمية النادرة والتي ترتقي بالمستوي البحثي للجامعة في التصنيف الدولي للجامعات.