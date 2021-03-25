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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطاقة العالمي» يصدر أداة تفاعلية لتطوير مراقبة قضايا الطاقة عالميًا

الخميس 25/مارس/2021 - 01:21 م
الطاقة
الطاقة
عمرو خان
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أصدر مجلس الطاقة العالمي، أداة تفاعلية لتطوير الأدوات عبر الإنترنت لمراقبة قضايا الطاقة العالمية بالتعاون مع شريك مجلس الطاقة العالمي.

وتقدم الأداة في مكان واحد طرق عرض خرائط ديناميكية لبيانات مراقب المشكلات التي تم تجميعها من قبل مجلس الطاقة العالمي.

وأكد مجلس الطاقة العالمي أن عند التفكير في تطوير أدوات مراقبة الطاقة كان يأخد في الاعتبار تنقل الخرائط سردًا لقضايا الطاقة الرئيسية والتباينات الإقليمية والمحلية وكيف تغيرت بمرور الوقت، مشيرًا إلي أن هذا جعل الأدوات المتطورة القدرة على إعداد خرائط مختلفة للمقارنة وتسمح بمعالجة البيانات حسب الجغرافيا أو بمرور الوقت أو عن طريق تسليط الضوء على قضايا طاقة معينة.

وأوضح مجلس الطاقة العالمي أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها قادة الطاقة حول العالم في إدارة وتشكيل تحولات الطاقة، يمكن التصدي لها وحلها من خلال الأداة الجديدة لقراءة البيانات ومراقبتها والمتمثلة في شاشة تحديد أجندة الطاقة العالمية وتطورها بمرور الوقت.

وقال إنه يوفر تصورًا عالي المستوى لما يشكل قضايا عدم اليقين الحرج، على عكس تلك التي تتطلب إجراءات فورية أو تعمل كإشارات تطوير للمستقبل. إنها أداة أساسية لفهم البيئة المعقدة وغير المؤكدة التي يجب أن يعمل فيها قادة الطاقة، وأداة تتحدى الافتراضات الخاصة بالفرد حول الدوافع الرئيسية في مشهد الطاقة.


◄ كيف تقرأ الشاشة

حالات عدم اليقين الحرجة:
القضايا التي يُنظر إليها على أنها تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين وتأثير كبير، والتي تظهر في رادار قادة الطاقة كمجالات مثيرة للقلق (الربع العلوي الأيمن).

أولويات العمل:
المجالات ذات عدم اليقين المنخفض والتأثير العالي حيث تعمل البلدان بشكل عملي لإحراز تقدم في انتقال الطاقة (الربع السفلي الأيمن).

إشارات ضعيفة:
مشاكل ذات قدر ضئيل من عدم اليقين وتأثير منخفض. يُنظر إلى هذه على أنها أقل أهمية أو لا تزال غير مفهومة تمامًا وتحتاج إلى مزيد من التحقيق (الربع السفلي الأيسر).
«الطاقة العالمي» يصدر أداة تفاعلية لتطوير مراقبة قضايا الطاقة عالميًا
«الطاقة العالمي» يصدر أداة تفاعلية لتطوير مراقبة قضايا الطاقة عالميًا

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