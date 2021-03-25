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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم الجهات المشاركة في التعامل مع النوات

الخميس 25/مارس/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جميع الجهات المشاركة في العمل خلال موسم النوات من شركة صرف صحي وشركة مياه الشرب ورجال القوات المسلحة ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، لجهودهم التى قاموا بها خلال موسم الشتاء والنوات هذا العام.

وخلال التكريم، ثمن المحافظ المجهود الكبير الذي قام به رجال شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب وجميع الجهات التنفيذية، وحرصهم على التواجد الميداني ليل نهار خلال نوات الأمطار الشديدة التى ضربت المحافظة، مؤكدا أنه بفضل مجهوداتهم لم تتأثر حركة المرور في شوارع الإسكندرية خلال أي نوة من النوات التى ضربت المحافظ هذا العام، واقترح المحافظ تخصيص يوم محدد كل عام للاحتفال برجال الصرف الصحي ومياه الشرب على مجهوداتهم الكبيرة التى يبذلوها خلال النوات التى تشهدها المحافظة ؛ قائلا: "تحية شكر واعزاز وتقدير لكل عامل موجود أمام المطبق والشنيشة في الشارع خلال نوات الأمطار والطقس السيئ".

وأكد الشريف أن الدولة بجميع أجهزتها لا توفر جهد لحل المشكلات التى تم رصدها في شبكات الصرف الصحي خلال موسم النوات، مشيرا إلى أنه يتم حالا تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتدعيم شبكات الصرف الصحي في المناطق الأكثر تضررا خلال نوات الأمطار، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية مليون و900 ألف متر مكعب لكن كميات الأمطار التى شهدتها المحافظة بلغت 10 ملايين متر مكعب، لافات إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتخصيص 300 مليون جنيه لعمل الإصلاحات المؤقتة لشبكات الصرف الصحي وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالينا في المناطق الأكثر تضررًا.

تضمن الحفل عرضا تقديميا لمجهودات شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وجميع الجهات المعنية في التعامل مع النوات التى ضربت المحافظة هذا العام، فضلًا عن الأنشطة التوعوية والخدمية التي تقدمها كل شركة.

شهد التكريم؛ اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والسادة رؤساء الأحياء، والنائب محمد عبد الفتاح ممثلا عن أعضاء مجلس النواب، والنائب السيد جمعة ممثلا عن أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، المهندس إبراهيم كمال رئيس قطاع النظافة بشركة نهضة مصر.

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