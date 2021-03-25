قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن روسيا تأمل في استئناف حوار رفيع المستوى مع اليابان في أقرب وقت ممكن.وأضاف- في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الإنجليزية- اليوم الخميس: "نحن مهتمون باستئناف الحوار مع اليابان ومهتمون أيضًا بالحفاظ على الحوار الذي أقمناه خلال السنوات العديدة الماضية بل وبالعمل على تطويره".وتابع بيسكوف قائلًا: "تعلمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد تواصلا عدة مرات في الماضي منذ ثلاث أو أربع سنوات، ونأمل في استئناف الاتصالات رفيعة المستوى بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه من المقرر مناقشة جميع القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي.وفي وقت سابق من اليوم، أكد سوجا عزمه على مواصلة الحوار مع روسيا بشأن توقيع معاهدة سلام في نهاية المطاف.