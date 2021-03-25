رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: تجارب إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية لا تمثل تهديدا لنا

الخميس 25/مارس/2021 - 01:19 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تجارب إطلاق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية، لا تمثل تهديدا لبلاده، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يتابعها عن كثب.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قلقة بشأن الإجراءات الكورية الشمالية وما إذا كانت تمثل تهديدا لروسيا: "لا، هذه التجارب لا تمثل تهديدا لروسيا، ولكننا بالطبع نتابع هذه التجارب عن كثب".

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الزائر لكوريا الجنوبية: "إن موسكو وسيئول تدعوان إلى الاستئناف العاجل للمفاوضات لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف لافروف: "من بين القضايا الدولية، أولينا الاهتمام الخاص للوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا بشكل عام"، مشددا على أن بلاده وكوريا الجنوبية تواصلان الالتزام بالاستئناف العاجل لعملية المفاوضات من قبل الأطراف المعنية من أجل تحقيق تسوية دائمة لمجموعة كاملة من المشاكل في هذه المنطقة.

موضوعات متعلقة

ضبط شاب تحرش جسديا بفتاة داخل مترو باب الشعرية

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

نزلت لشراء «متطلبات المنزل» فمات أولادها الثلاثة حرقًا بعين شمس

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)