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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الخميس 25/مارس/2021 - 02:43 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
أسيوط - محمد أبو شادي:
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وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، إلى محافظة أسيوط، لافتتاح معرض "ديارنا" للأثاث الدمياطي بنادي جمعية الشبان المسيحية (الواي)، وحضور احتفالية تكريم الأم المثالية، ثم عقد مؤتمر لإطلاق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في محافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا" من خلال المجتمع المدني.

وتفتح وزيرة التضامن معرض الأثاث بمشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط، والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة 15 يومًا، حيث يعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية إنتاجية للأثاث بدمياط وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية.

هذا ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي مع ممثلي 120 جمعية أهلية قاعدية يمثلون محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا"، بالإضافة إلى ممثلي 15 جمعية مركزية، حيث يتم استعراض إنجازات الجمعيات خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويتم عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة ضمن المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري، وتوضيح دور كل طرف مشارك في المشروع القومي.

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