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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين»: مناقصة لتنفيذ 15 عمارة بمشروع الإسكان بقنا الجديدة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:15 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة أعمال المباني، لتنفيذ استكمال الأعمال المتبقية بمشروع تنفيذ 15 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النوادي، من مجموعة "الخليفة" للمشروعات الهندسية المتكاملة، والتي سيتم تنفيذها بمدينة قنا الجديدة، إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص الشروط المواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 699 جنيهًا، موضحًا أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 500 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات الإثنين 12 أبريل، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الإثنين 26 أبريل المقبل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.

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