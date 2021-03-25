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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد فهمي ضابط شرطة في «الاختيار2»

الخميس 25/مارس/2021 - 01:26 م
الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي
دعاء عبد المقصود
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يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل على شاشة قنوات ON.

ويظهر أحمد فهمي كضيف شرف خلال أحداث العمل الرمضاني، ويجسد دور ضابط شرطة في العمليات الخاصة، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده.

ويقدم بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" مجموعة كبيرة من النجوم الذين يحظون بحب الجمهور على رأسهم: كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعمرو عبدالجليل ومراد مكرم وأسماء أبواليزيد وإنجي المقدم، ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.

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