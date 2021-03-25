أحمد فهمي ضابط شرطة في «الاختيار2»

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل على شاشة قنوات ON.ويظهر أحمد فهمي كضيف شرف خلال أحداث العمل الرمضاني، ويجسد دور ضابط شرطة في العمليات الخاصة، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده.ويقدم بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" مجموعة كبيرة من النجوم الذين يحظون بحب الجمهور على رأسهم: كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وعمرو عبدالجليل ومراد مكرم وأسماء أبواليزيد وإنجي المقدم، ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم محمد فراج وخالد النبوي وإياد نصار وأشرف عبدالباقي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.