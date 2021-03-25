«الريف المصرى الجديد»: مهلة جديدة وتيسيرات لتقنين أراضي وضع اليد

أعلنت شركة الريف المصري الجديد، اليوم الخميس، منح جميع عملائها من أصحاب أراضي تقنين وضع اليد، مهلة تيسيرات جديدة.وتتضمن المهلة، سداد قيمة أراضي وضع من خلال أن تصبح فترة السماح هو مد سداد الأقساط عامين بدون فوائد من تاريخ اعتماد لجنة التقنين.وقالت شركة الريف المصري في بيان لها، أن تيسيرات السداد تضمنت أيضا أن تصبح مهلة سداد الأقساط 8 سنوات بفائدة 5% بدلا من 7 سنوات بفائدة 5%، وأيضا أن يتم السداد لقيمة القسط الأول بعد 22 شهرا من تاريخ انتهاء فترة السماح من سداد الأقساط.