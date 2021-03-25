سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021 من القاهرة للمحافظات والعكس
الخميس 25/مارس/2021 - 02:22 م
تنشر لكم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس الموافق 25-3-2021 مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى المحافظات والعكس.
سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.
قطار رقم 506
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.
قطار رقم 488
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.
قطار رقم 492
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.
قطار رقم 504
يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.
قطارات الوجه البحري
تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.
قطار رقم 802
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.
قطار رقم 904
ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.
قطار رقم 900
يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.
قطار رقم 12
تسيير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، ويتوقف في المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ 13.15.
قطار رقم 132
ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.
قطار رقم 912
ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتى يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ 14.45.
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
قطار رقم 935 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.
قطار 166 مميز
يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.
يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.
قطار رقم 974 مميز
يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.
قطار رقم 978 VIP
يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 980 VIP
ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.
قطار رقم 80 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.
قطار رقم 81 مميز
يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.
مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 810 يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.
سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.
قطار رقم 892
قطار رقم 506
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.
قطار رقم 488
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.
سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021قطار رقم 490
يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.
قطار رقم 492
يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.
قطار رقم 504
يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.
قطارات الوجه البحري
مواعيد قطارات إسكندريةقطار رقم 14
تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.
قطار رقم 802
تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.
قطار رقم 904
ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.
قطار رقم 900
يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.
قطار رقم 12
تسيير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، ويتوقف في المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ 13.15.
قطار رقم 132
ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.
قطار رقم 912
ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتى يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ 14.45.
قطارات الوجه القبلي
مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 158
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
قطار رقم 935 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.
قطار 166 مميز
يقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.
سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021قطار رقم 776 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.
قطار رقم 974 مميز
يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.
قطار رقم 978 VIP
يقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.
قطار رقم 980 VIP
ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.
قطار رقم 80 مميز
يقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.
قطار رقم 81 مميز
يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.