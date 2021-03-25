سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021 من القاهرة للمحافظات والعكس

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سكك حديد مصر مواعيد قطارات 2021





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تنشر لكم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس الموافق 25-3-2021 مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى المحافظات والعكس.قطار رقم 810 يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.قطار رقم 506يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.قطار رقم 488يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.قطار رقم 490يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.قطار رقم 492يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.قطار رقم 504يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.قطارات الوجه البحريقطار رقم 14تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.قطار رقم 802تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.قطار رقم 904ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.قطار رقم 900يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.قطار رقم 12تسيير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، ويتوقف في المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ 13.15.قطار رقم 132ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.قطار رقم 912ينطلق قطار محافظات الوجه البحري من الإسكندرية في تمام الساعة الـ11.30، حتى يصل محطة رمسيس بالقاهرة فى تمام الساعة الـ 14.45.قطار رقم 158يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.قطار رقم 983 مكيفيقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.قطار رقم 935 مكيفيقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.قطار 166 مميزيقوم من المنيا الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.قطار رقم 776 مميزيقوم من القاهرة الساعة 4:30 ويصل سوهاج الساعة 13:10.قطار رقم 974 مميزيتحرك الساعة 5:15 من القاهرة ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.قطار رقم 978 VIPيقوم من القاهرة الساعة 6:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.قطار رقم 980 VIPينطلق من القاهرة الساعة 8:00 وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.قطار رقم 80 مميزيقوم من القاهرة الساعة 8:30 ويصل أسوان الساعة 1:40.قطار رقم 81 مميزيقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.