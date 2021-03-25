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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة القناة يعتمد نتائج البرامج المميزة بكلية التجارة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:29 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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اعتمد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس نتائج الفرقة الأولى بكلية التجارة بالبرامج المميزة.

وأوضح رئيس الجامعة أن نسبة النجاح فى برنامج نظم معلومات الأعمال Bis ٩٢.٩٥٪، بينما جاءت نسبة النجاح في برنامج الأسواق والمنشآت المالية Fmi ٩٧.٢٪، فى حين بلغت نسبة النجاح في برنامج الساعات المعتمدة C.H ٩٦.٧٧٪.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن برنامج نظم معلومات الأعمال Bis إجمالى عدد طلاب البرنامج ١١١ طالب حضر منهم ١٠٨ طالب وبلغ عدد الناجحين ١٠٠ طالب ورسوب ٨ طلاب فقط بنسبة نجاح ٩٢.٩٥٪.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن برنامج الأسواق والمنشآت المالية Fmi إجمالى عدد طلاب البرنامج ٧٣ طالبًا حضروا جميعًا ولم يتغيب أحد وبلغ عدد الناجحين ٧١ طالبًا ورسوب طالبين فقط بنسبة نجاح ٩٧.٢٪.

وعن برنامج الساعات المعتمدة C.H إجمالى عدد طلاب البرنامج ٦٤ طالبًا حضر منهم ٦٢ طالبًا وتغيب طالبان، وبلغ عدد الناجحين ٦٠ طالبًا ورسوب طالبين فقط بنسبة نجاح ٩٦.٧٧٪.

أشرف على الامتحانات الدكتورة هدى عبدالله وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالعلا منسق شعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة بالكلية.

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