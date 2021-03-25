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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لرفع القمامة وتطهير الترع ببلطيم فى كفر الشيخ

الخميس 25/مارس/2021 - 01:08 م
حملات لرفع القمامة
حملات لرفع القمامة
عمرو الشامي
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شهدت مدينة بلطيم عدد من الحملات بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، منها رفع الإشغالات من شوارع المدينة، مشددا بشن حملات متتالية لرفع الإشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة البوسطة ورفع كافة المفروشات والشوادر لسهولة الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة،برفع المخلفات الآدمية المتولدة اليومية والأتربة بجوار سور السوق القطاعى للمدينة،وتمهيدها ومسحها.

وشدد السنوسي، على مواصلة تطهير الترع والمصارف بالمدينة وقرى المركز، للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجارى المائية، حفاظا على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أهمية التنسيق مع إدارة الرى والزراعة، لشن حملات دورية وتنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا لرفع المخلفات وتطهير الترع ورفع نواتج التطهير أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه جارى تطهير الصرف الزراعى بالطريق الدائرى لمدينة بلطيم، ورفع ناتج التطهير والمخلفات ونقلها حيث الأماكن المتفق عليها.

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