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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو عزت سلامة: لا يمكن لمجتمع يعطل نصف طاقته بإقصاء النساء أن يحقق نموًا

الخميس 25/مارس/2021 - 01:07 م
الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي
محمد الشريف
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قال الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، أنه لا يمكن لمجتمع يعطل نصف طاقته بإقصاء النساء أن يحقق أي نمو، مشيرا إلى أن الجهود النسائية البحثية على مستوى العالم كان لها إسهام كبير في مواجهة كورونا، والباحثات السيدات كان لهن دور حاسم في المجالات المختلفة للتعامل مع الفيروس بداية من اكتشافه وحتى تطوير اللقاح.

وأكد خلال كلمته منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة بجامعة الدول العربية، الذي ينظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أن المجلس العربي يهدف يكون منصة للعمل التنموي في الوطن العربي.

وأضاف أن الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجية، كان لها دورا كبيرا في ظل جائحة كورنا، سواء بما قدمته للجامعات أو الحركة التجارية، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الوطن العربي تعتبر منخفظة بشكل استثنائي ومن المتوقع أن تتراجع في ضل جائحة كورونا.

وأكد أن اليونسكو في 2019 سلطت الضوء على الفجوة في المهارات الرقمية بين الجنين، ونسبة النساء العاملات في مجال التكنولوجيا لا زالت ضعيفة و26 % في الدول المتقدمة وأقل بكصير في الدول النامية.

وحضر المؤتمر السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان نيابة عن وزيرة الضحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وسوزي شكري حرم وزير الخارجية وأمين صندوق جمعية خير وبركة، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيع آل خليفة – وكيل وزارة الخارجية رئيس لجنة الفرص عضو المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الشقيقة.

كما ضم الحضور ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذة جومانا غنيمات – وزيرة الدولة الأردنية سابقة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، والوزير المفوض د فراج العجمي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.

وحضر أيضا الوزير الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد كمال، مدير هيئة بلان إنرناشيونال إيجيبت، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس إئتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والبرلماني سيد حنفي- عضو مجلس النواب.

ومن الجهات الأممية والمجتمع المدني حضرت الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، ولوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وماري لويس، مؤسسة أنا المصري عن أول دار فتيات في القاهرة الكبرى، والمهندس محمد الأمين، مؤسسة مستقبل الأمين عن مبادرة "الأيدي الأمينة" بصعيد مصر، وسيدة الأعمال راوية منصور.

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