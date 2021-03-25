حي شبرا الخيمة يرفع القمامة من أمام مستشفى بهتيم

شن حي منطقة شبرا الخيمة حملة لرفع تلال من القمامة الموجودة أمام مستشفى بعتيم العام، تحت إشراف الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وذلك بعد استغاثات العديد من الأهالي بشأن أكوام القمامة المحاوطة للمستشفى العام ما يمثل خطر على المرضى والسكان.وأشاد العديد من الأهالي بحملة التنظيف لمحيط المستشفى ورفع القمامة، مطالبين وضع عقوبات رادعة للمخالفين خاصة وأن المنطقة بها مستشفى عام بجانب ضرورة وضع سلة مهملات كبيرة لوضع النفايات فيها بدلا من إلقائها بقارعة الطريق واستكمال حملات التنظيف في شتى الأحياء بمنطقة شبرا الخيمة.وتشهد منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية خلال الأونة الأخيرة شن العديد من حملات النظافة بمختلف المناطق والتي كادت أن تغرق فيها المنطقة حرصا على المظهر الجمالي لها ولسلامة الأهالي والمواطنين.