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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ 7 قيادات بـ 3 محافظات

الخميس 25/مارس/2021 - 01:04 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة لعدد 7 قيادات بمحافظات، جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية.

وشدد"شعراوى" على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية، ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

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