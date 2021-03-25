وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات لـ 7 قيادات بـ 3 محافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة لعدد 7 قيادات بمحافظات، جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية.وشدد"شعراوى" على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية، ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.