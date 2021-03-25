‎المشدد 10 سنوات لعامل كافتيريا بتهمة الاتجار بالبشر فى العجوزة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على عامل كافيتريا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالبشر في العجوزة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "شريف.م"، عامل كافيتريا بالتعامل في شخص طبيعي وهي المجني عليها "ه.ا" بأن استخدمها في ممارسة أعمال الفجور والدعارة، وكان ذلك من خلال استغلال ضعفها وحاجتها للمال لرعاية صغيرتها بقصد استغلالها جنسيًا بأن طلب منها الظهور عارية في مكالمة مرئية مع أحد عملائه، ثم طلب منها ممارسة العلاقة الجنسية مع آخر والإقامة معه لمدة أسبوع مقابل مبلغ مالي.وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتحريض أنثى، وهي المجني عليها سالفة الذكر على ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك واستخدمها لممارسة تلك الأفعال وأنشأ وأدار صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف تسهيل الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.‎