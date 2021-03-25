«القباج» تلتقي مع ممثلي 120 جمعية أهلية لبحث تطوير الريف المصرى

التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء زيارتها اليوم لمحافظة أسيوط، بممثلي ١٢٠ جمعية أهلية قاعدية يمثلون محافظات "المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا"، بالإضافة إلى ممثلي ١٥ جمعية مركزية، حيث تم استعراض إنجازات الجمعيات خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وخلال اللقاء تم عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، وتوضيح دور كل طرف مشارك في المشروع القومي.واستهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم الخميس، بلقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة، وافتتاح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة.ومن المقرر أن تقوم بتوزيع عدد من المشروعات على المواطنين بالمحافظة، كما تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي تقيمه المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.