لتوزيع 600 طن لحوم أضاحي.. تعاون بين «الأوقاف» و«التموين»

وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.وتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.وأكد الوزيران أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا:1- صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها.2- صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.3- الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك، ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضاري للمجتمع.4- الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.وأشارا إلى أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.ويعد المشروع أنموذجا مثاليا للانضباط والشفافية وفتح قنوات آمنة لعمل الخير أمام أهل الخير والفضل.