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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ماذا حدث في مصر خلال فترة التحكيم الدولي لاستعادة طابا؟
الخميس 25/مارس/2021 - 12:58 م
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عرضت فضائية "dmc" فيلما وثائقيا عن أسرار ووثائق وشهادات وخرائط خاصة بملف استعادة طابا، والتي من ضمنها كيف تم تشكيل اللجنة القومية المكلفة لاستعادتها؟.
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