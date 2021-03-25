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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انعقاد الاجتماع الأول لمنظمة تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامي

الخميس 25/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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عقد الاجتماع الاستثنائي الأول للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي دعت له مصر بعد استكمال أعمال مجموعتي العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء لصياغة اللوائح المالية والإدارية.

وبدأ الاجتماع بالجلسة الافتتاحية والتي ترأستها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري للمنظمة، والتي رحبت برؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع، مستعرضة أهم القرارات التي صدرت عن اجتماع الدورة الأولى العادية والتي انبثق عنها هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمنظمة وكذلك اعتماد معايير اختيار المديرة التنفيذية للمنظمة، وذلك لبدء إطلاق المنظمة في شهر المرأة شهر مارس.

وأبدت مرسي امتنانها وتقديرها الشديدين للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها البناء للخروج بالوثائق التي تم عرضها على الدول الأعضاء في المنظمة وذلك من خلال تقديم خبرتهم العريقة في صياغة مثل هذه الوثائق الهامة.

من جهته، أعرب السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص شكره وتقديره لمصر على الجهود المبذولة في دعم منظمة تنمية المرأة ورغبة الجهات المعنية في مصر في الإسراع في استكمال الإجراءات لمباشرة الأمانة التنفيذية للمنظمة لأنشطتها، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر لقضايا المرأة وتعزيز دورها في جهود التنمية بالدول الأعضاء في المنظمة، وهو دليل أيضًا على دور مصر الفعال في دعم جهود الأمانة العامة في تنفيذ قرارات المنظمة وجميع الجهود الأخرى المتصلة محل الاهتمام المشترك.

وأكد العثيمين على ثقة منظمة التعاون الإسلامي الكبيرة بأن مصر لا تدخر جهدًا تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيد عبد الفتاح السيسي في تمكين منظمة تنمية المرأة للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، بما يمكنها من تحقيق الأهداف الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي وتنفيذ قرارتها ذات الصلة.

وأشار السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس وفد مصر، إلى آخر التطورات التي تمت من تجهيز مقر المنظمة والتي تتم بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للمنظمة، مستعرضًا أخر المستجدات المتعلقة بمقر المنظمة في القاهرة.

وأكد أن الدعم المصري الكامل للمنظمة يأتي في إطار إيمان الدولة المصرية بمحورية دور المرأة في مجتمعاتها وأهمية إبراز هذا الدور من خلال تمكين المرأة والتحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين، مع مراعاة خصوصياتنا الثقافية ومبادئ ديننا الحنيف.

وألقى ممثلي كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين والكويت، والجابون، وباكستان وموريتانيا والكاميرون والمالديف كلماتهم، الذين عبروا خلالها على تقديم الشكر لمصر على الجهود التي تقوم بها لتنظيم إطار عمل منظمة تنمية المرأة المستحدثة وتنسيق الجهود بين كافة الدول الأعضاء، معبرين عن تطلعهم للبدء الفعلي للمنظمة في مباشرة أعمالها، ومؤكدين على دعمهم الكامل لمصر ولمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وانتقل بعد ذلك المشاركين إلى الجلسة المغلقة التي توافقت خلالها الدول على اعتماد اللوائح الماليه والإدارية ومعايير اختيار المديرة التنفيذية المنظمة.

واختتمت مرسى الاجتماع مقدمة خالص شكرها لرؤساء الوفود متمنية نجاح المنظمة والتي يتزامن بدء عملها الفعلي مع احتفالات العالم بالمرأة في شهر مارس، وأكدت أن الحكومة المصرية لن تألو جهدًا من أجل دعم جهود عمل المنظمة الوليدة كما اعتادت أن تفعل منذ بداية التجهيز لإطلاق هذه المنظمة.

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