وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للأثاث بأسيوط

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض ديارنا أسيوط للأثاث، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة ١٥ يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات ٤٠ عارضًا من ٧ جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط، وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة ٢٣٠٠ متر على ملاعب نادي الواي بأسيوط.وتفقدت القباج وسعد وعوض أروقة المعرض، كما تحدثت مع العارضين، واستعرضت منتجاتهم ووسائل تصنيعها بأحدث الأساليب من أجل تطوير منتجاتهم، حيث أشادت الوزيرة بالمنتجات وجودتها، مؤكدة انها تشجع مثل إقامة هذه المعارض للجمعيات التعاونية الانتاجية في مختلف المحافظات.كما شهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة أسيوط افتتاحها معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، كما قامت بتوزيع عدد من المشروعات علي المواطنين بالمحافظة، كما شهدت حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي أقامته المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.