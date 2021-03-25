رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للأثاث بأسيوط

الخميس 25/مارس/2021 - 12:59 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض ديارنا أسيوط للأثاث، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذي يقام في محافظة أسيوط لمدة ١٥ يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات ٤٠ عارضًا من ٧ جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط، وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة ٢٣٠٠ متر على ملاعب نادي الواي بأسيوط.

وتفقدت القباج وسعد وعوض أروقة المعرض، كما تحدثت مع العارضين، واستعرضت منتجاتهم ووسائل تصنيعها بأحدث الأساليب من أجل تطوير منتجاتهم، حيث أشادت الوزيرة بالمنتجات وجودتها، مؤكدة انها تشجع مثل إقامة هذه المعارض للجمعيات التعاونية الانتاجية في مختلف المحافظات.

كما شهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة أسيوط افتتاحها معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، كما قامت بتوزيع عدد من المشروعات علي المواطنين بالمحافظة، كما شهدت حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي أقامته المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.

موضوعات متعلقة

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)