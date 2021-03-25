كواليس تعرض لأول مرة عن استعادة مصر أراضي طابا في فيلم وثائقي





عرضت فضائية "dmc" فيلما وثائقيا عن أسرار ووثائق وشهادات وخرائط خاصة بملف استعادة طابا، والتي من ضمنها كيف تم تشكيل اللجنة القومية المكلفة لاستعادتها؟.