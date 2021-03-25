تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم

احتفلت المؤسسات الأهلية والخيرية بالإسكندرية، أمس بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، وذلك بتكريم 50 امرأة من سيدات الجمعيات الأهلية بمنطقة شرق الإسكندرية.جاء ذلك بحضور قيادات العمل المجتمعي، ومديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية واعضاء مجلس النواب والشيوخ.تأتي الاحتفالية في إطار تكريم المرأة المصرية لما تساهم به من جهد جبار لتنمية المجتمع، بجانب دعم المرأة المعيلة من خلال فكر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالاسكندرية من منطلق فكر المسئولية الاجتماعية للمؤسسات.كما تضمنت الاحتفالية دورة تدريبية حول تصنيع الحلويات والتورتات والكيك والمخبوزات من احدى خبيرات المطبخ السكندري، وذلك تشجيع المرأة المعيلة، وتوفير فرص عمل لها دائمة من خلال فكر المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال والتي تضمن حياة كريمة لها واسرتها، كما توزيع هدايا عينية تقديرًا للامهات المثاليات والمعيلات.