رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم

الخميس 25/مارس/2021 - 12:58 م
تكريم سيدة معيلة
تكريم سيدة معيلة في الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
احتفلت المؤسسات الأهلية والخيرية بالإسكندرية، أمس بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، وذلك بتكريم 50 امرأة من سيدات الجمعيات الأهلية بمنطقة شرق الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور قيادات العمل المجتمعي، ومديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية واعضاء مجلس النواب والشيوخ.

تأتي الاحتفالية في إطار تكريم المرأة المصرية لما تساهم به من جهد جبار لتنمية المجتمع، بجانب دعم المرأة المعيلة من خلال فكر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالاسكندرية من منطلق فكر المسئولية الاجتماعية للمؤسسات.

كما تضمنت الاحتفالية دورة تدريبية حول تصنيع الحلويات والتورتات والكيك والمخبوزات من احدى خبيرات المطبخ السكندري، وذلك تشجيع المرأة المعيلة، وتوفير فرص عمل لها دائمة من خلال فكر المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال والتي تضمن حياة كريمة لها واسرتها، كما توزيع هدايا عينية تقديرًا للامهات المثاليات والمعيلات.


تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم
تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم
تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم
تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم
تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم
تكريم 50 سيدة معيلة في الإسكندرية بمناسبة عيد الأم

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

نزلت لشراء «متطلبات المنزل» فمات أولادها الثلاثة حرقًا بعين شمس


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)