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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اختيار 12 مشروعًا للمشاركة فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بجدة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:06 م
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة، اليوم الخميس، اختيار 12 مشروعًا للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر للعام الجاري 2021، " 6 مشاريع من المملكة، و6 أخرى توزعت بين مصر، والأردن، والكويت، ولبنان"، ويشارك عن كل مشروع فريق من مخرج ومنتج ومؤلف، حيث تتولى النساء إخراج نصف المشاريع، وإنتاج ثلاثة منها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه من المقرر أن تشارك المواهب المختارة في 4 ورش عمل يتم تنظيمها عن بعد، وورشة أخيرة تقام في جدة خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يقوم كل فريق بعرض مشروعه أمام العاملين في صناعة السينما من منتجين وموزّعين من جميع أنحاء العالم.

وستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار مشروعين للفوز بجائزة المعمل، يحصل كل منهما على منحة إنتاجية، وفرصة استضافة العرض الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022.

ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وهو مبادرة غير ربحية أطلقتها وزارة الثقافة السعودية؛ بغرض دعم قطاع الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى السينمائي المحلي، ويستهدف أيضًا كل الأعمال العربية الجديدة، ومقره الدائم منطقة جدة.

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