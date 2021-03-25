إيطاليا: نسعى للتعاون مع فرنسا وألمانيا لدعم الاقتصاد الليبي

كشف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده تسعى بالتعاون مع فرنسا وألمانيا إلى دعم «الانتعاش الاقتصادي» في ليبيا.وقال دي مايو إن زيارته لليبيا، اليوم الخميس، برفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، تأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة.وأشار إلى نية رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، لزيارة ليبيا خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأهداف المشتركة هي الإنعاش الاقتصادي، واستئناف الأنشطة، وإعادة تحريك الأوضاع التي تعرضت للجمود، وحماية الظروف الاجتماعية للمواطنين الليبيين.وأضاف أننا سنتعاون مع ليبيا في «وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية»، مشيرا إلى أن الصيف يقترب، وهو لحظة نحتاج فيها إلى أقصى قدر من التعاون لكي نتمكن من إدارة قضية الهجرات.