30 مارس محاكمة عامل شرع في قتل شقيقين بالبساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بجلسة 30 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة عامل بالشروع في قتل شقيقين بالبساتين.تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وامانة سر ممدوح غريب.وكشف امر إحالة "إكرامي.م" إلى محكمة الجنايات أنه شرع في قتل المجني عليهما احمد ابو الفتوح وشقيقه حسام بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تشاجر مع الاول واستل سلاح أبيض مطواه كان بحوزته وتعدي عليه باستخدامه طعنا فأحدث به الإصابات الثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من ذلك إزهاق روحه ولتدخل المجني عليه الثاني للابتعاد عن شقيقه اشهر في وجهه سلاح ناري وأطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك إزهاق روحه هو الآخر إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج.واضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري فرد خرطوش وطلقه مما تستعمل في هذا السلاح، كما أحرز سلاح أبيض مطواه بدون مسوغ قانوني.