رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

30 مارس محاكمة عامل شرع في قتل شقيقين بالبساتين

الخميس 25/مارس/2021 - 12:54 م
محاكمة عامل شرع في
محاكمة عامل شرع في قتل
عادل عبد العال
طباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بجلسة 30 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة عامل بالشروع في قتل شقيقين بالبساتين.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وامانة سر ممدوح غريب.

وكشف امر إحالة "إكرامي.م" إلى محكمة الجنايات أنه شرع في قتل المجني عليهما احمد ابو الفتوح وشقيقه حسام بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تشاجر مع الاول واستل سلاح أبيض مطواه كان بحوزته وتعدي عليه باستخدامه طعنا فأحدث به الإصابات الثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من ذلك إزهاق روحه ولتدخل المجني عليه الثاني للابتعاد عن شقيقه اشهر في وجهه سلاح ناري وأطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك إزهاق روحه هو الآخر إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري فرد خرطوش وطلقه مما تستعمل في هذا السلاح، كما أحرز سلاح أبيض مطواه بدون مسوغ قانوني.

موضوعات متعلقة

151.5 مليون جنيه لـ65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)