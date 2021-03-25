وزيرة الهجرة: المصريات في الخارج تدعمن مصر بأزمة سد النهضة

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دور المرأة لا يستهان به على كافة الأصعدة، سواء دور المرأة في الفن وكان ليهم دور كبير في أحداث كتير مرت يها مصر والدول العربية.وخلال "منتدى المرأة العربية عصر الشمول المالي"، في نسخته الثالثة بجامعة الدول العربية، الذي ينظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، عبرت مكرم عن سعادتها بالوجود في بيت العرب جامعة الدولة العربية، مضيفة أن هذه الدعوة تأتي في شهر المرأة، والذي احتفل خلاله بالعديد من فعاليات المرأة لأنها تستحق سواء المصرية أو العربية.وأضافت: "أتشرف أني في الحكومة المصرية التي تضم 8 وزيرات وكلهن تتولين حقائب ثقيلة، الأمر الذي يعطي دفعة أن نكون على قدر هذه االمسؤولية"، متابعة: "ببقى سعيدة بالوزيرات العربيات اللي بلتقي بهم في الخارج، وهناك توجه عربي واسع أن المرأة العربية قادرة".وأوضحت أن وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية وأكثر من 160 نائبة برلمنية والعديد من الماصب القيادية والسياسية، يؤكد أن المرأة تستطيع، والحكومات العربية توجه رسالة للعالم تضحض كل الأكاذيب عن المرأة في الوطن العربي.وأكدت أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "مصرية ب100 راجل"، إذ تبذل المصريات في الخارج جهود كبيرة وخاصة في الاستحقاقات الدستورية، وهي التي تنمي الانتماء في قلوب الأبناء من الجيل الثاني والثالث، والحفاظ على لغتهم العربية، مضيفة أن المرأة المصرية في الخارج تساند مصر في قضية سد النهضة، من خلال تنظيم الوقفات في العديد من الدول لمساندة مصر.