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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على جامع قمامة اختطف طفلة فى الفيوم

الخميس 25/مارس/2021 - 12:53 م
القبض على جامع قمامة
القبض على جامع قمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفلة بالفيوم، حيث نجحت فى ضبط مرتكب الواقعة وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم من مواطن، مقيم بدائرة القسم بغياب ابنته 8 سنوات عن مسكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين استقلال الطفلة لعربة تجرها دابة برفقة أحد الأشخاص، وتم تحديد هويته، وتبين أنه عامل جمع قمامة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل مسكنه وبصحبته الطفلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه باستدراج الطفلة المشار إليها، وبسؤال الطفلة قررت عدم وقوع أي اعتداء عليها، وقد لاقت سرعة ضبط المتهم وتحرير الطفلة قبل حدوث ثمة اعتداء عليها استحسان أهليتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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