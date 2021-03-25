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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

الخميس 25/مارس/2021 - 12:52 م
محيي الدين اللباد
محيي الدين اللباد
آلاء حسن
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81 عاما مرت على ميلاد الرسام والفنان التشكيلي المصري محيي الدين اللباد، الذي ولد في 25 مارس لعام 1940، واستطاع أن يفسح لنفسه مكانا بارزا في مجالي الرسم وصناعة الكتاب، والانحياز للقيمة في المقام الأول وإعلاء شأن ما يقوم به، والاستفادة من التقنيات الحديثة دون التخلي عن فضيلة الجهد البشري المتراكم.

مسيرة طويلة استطاع فيها اللباد أن يصبح قيمة رفيعة وهبت نفسها للثقافة الرفيعة والفهم العميف للعين العربية المتعطشة للجمال، إذ كانت بدايته مع دراسة التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة (1957- 1962)، وعمل بعد تخرجه رساما للكاريكاتير بالصحافة المصرية والعربية، وكان قبلها وأثناء دراسته قد عمل كرسام بمجلة "سندباد" للأطفال، ورساما ومؤلفا لكتب الأطفال في "دار المعارف"، وأصدر أوائل كتبه للأطفال منها عام 1961، كما عمل عبر مسيرة حياته كرسام ومصمم للصحف والمجلات والكتب والمطبوعات الثقافية للصغار وللكبار في مصر والبلاد العربية وأوروبا، وساهم في تأسيس عدد من المجلات المتخصصة ودور النشر، كـ"دار الفتى العربي" عام 1974، كما أسس "الورشة التجريبية العربية لكتب الأطفال"، و"المركز الجرافيكي العربي" عام 1976.

رحل محيي الدين اللباد في 4 سبتمبر 2010، تاركا إرث كبير من الأعمال، إذ صدر له عدد من الكتب في مصر وبلاد عربية أخرى، نالت عددا من الجوائز المحلية والعربية والدولية، ونشر بعضها مترجما بعدة لغات أجنبية، كما قدم سلسلة من الكتب التي قام بتأليفها وتصميمها لفئة الفتيات والفتيان "المراهقون فوق سن الحادية عشر"، كما شارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

ومن مؤلفاته: "مائة رسم وأكتر" وهو لمجموعة من رسومه الكاريكاتيرية، عن دار المستقبل العربي، "ألبوم: نظر (4 أجزاء)" من العربي للنشر والتوزيع ثم طبعت الألبومات الأربعة مجمعة في كتاب واحد ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتب "حواديت الخطاطين"، و"ملاحظات"، و"حكاية الكتاب" و"لغة بدون كلمات" و"تي شيرت" عن دار الشروق للنشر والتوزيع، "كشكول الرسام" الذي نشرت طبعت الأولى دار الفتى العربي، ثم الآن تنشر طبعاته المتتالية دار الشروق، وهو الكتاب الذي حاز جائزة التفاحة الذهبية ببينالي براتسلافا 1989، وجائزة الأكتوجون الفرنسية 1994، وصدرت منه طبعات باللغات الفرنسية والألمانية والهولندية، وهو عبارة عن بعض ذكريات بصرية من طفولة الرسام بوجهها إلى الكبار، وبعض اكتشافاته عندما كبر وصار رساما محترفا وصانعا للكتب، يعود فيوجهها للصغار.

"كشكول الرسام".. كتاب صنعه الفنان محيي الدين اللباد على شكل كشكول تذكارات يجمع فيه كل ما أراد أن يحتفظ به من أشياء وذكريات وأراد أن يشرك الناس معه في تأمله والتمتع به.

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