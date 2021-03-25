رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«رسائل الأبلكيشن تتحقق».. أحداث مثيرة في ثالث ورابع حلقات «قارئة الفنجان»

الخميس 25/مارس/2021 - 12:51 م
مسلسل قارئة الفنجان
مسلسل قارئة الفنجان
حسن أمين
طباعة
واصل مسلسل "قارئة الفنجان" جذب المشاهد نتيجة حالة التشويق التي سيطرت عليه في أولى حلقاته، نظرا لتلاحم الأحداث التي صنعها مؤلفه إياد صالح، ليزداد المسلسل تشويقا في الحلقتين الثالثة والرابعة.

بداية الحلقة الثالثة وكان عنوانها "الخيانة" كانت مثيرة باستيقاظ يارا قاسم على حلم مرعب باحتضان والدها لها ثم يتحول والدها لشخص يشبه بالعفريت، ويسمع أحمد فهمي صوت مرعب بشقته ويتفاجىء بصعود رجال الأمن له، ويحاول محمود الليثي الخروج من أزمته مع "نزار" والتي هدده بالقتل بسببها.

وتقوم يارا قاسم بتكسير هاتفها ورميه، ويقوم أحمد فهمي بشراء هاتف جديد بعد علمه بأن الأمن يراقب هاتفه القديم، ويغضب "نزار" من فيديو شاهده لزوجته ورد الخال وهي تجلس مع أحمد فهمي ليواجهها بالفيديو لتطلب منه الانفصال لتذهب ويقع نزار في حمام السباحة نتيجة للصدمة التي تلقاها من طلب زوجته.

وتتلقى يارا قاسم رسالة جديدة من أبلكيشن "قارئة الفنجان" تقول: "الغضب يقتل.. لا تغضبي"، ويتفاجىء أحمد فهمي بوجود أبلكيشن قارئة الفنجان على هاتفه الجديد بالرغم من عدم تحميله، كما تلقت روان مهدي رسالة: "يولد يتيم" لتقوم بالاتصال بنزار وتسئل عنه ليخبرها أنها بخير ويقول لها: "أنا هعلن زواجنا للناس انا عرفت أنك حامل"، ويحاول محمود الليثي سرقة ملفات من منزل أحمد فهمي بناء على طلب باهر السمان، ويظهر لنزار شخص يشبه العفريت ويقوم بإغراقه في البانيو، لتدخل "روان" عليه الحمام لتجده غارقا في دمه، لتنتهي أحداث الحلقة بتفاجىء محمود الليثي بحرق أحمد فهمي الملفات التي يبحث عنها.

وانطلقت أحداث الحلقة الرابعة والتي تحمل اسم "الانتقام" بوفاة "نزار" ليتحقق ما ظهر لـ"روان" في الأبلكيشن، ووفاة والدة مريم كما أخبرها الأبلكيشن، وتخبر ورد الخال نجم العمل باسم مغنية بأنه سيظل في وظيفته بمدير عام المجموعة ولن يتغير شىء بعد وفاة زوجها نزار، ويخبر "الليثي" لأحمد فهمي بأنه سيستمع لكلام الأبلكيشن في كل شىء والذي أخبره في آخر رسالته "هي من تحبك بدونها ستموت" ليتمسك بحبيبته ويعود لها مجددا.

ويذهب أحمد فهمي للشخص الذي يحاول أذيته في الشركة وخلق له المشاكل وقام بتكتيفه ليسئله من قام له بفعل ذلك ليجيب أنه باهر السمان، ويحاول محمود الليثي فتح صفحة جديدة مع حبيبته رغدة وطلبت منه الزواج لكنه فضل تأجيل هذا الأمر مؤقتا، ويحاول أحمد فهمي الوصول لمصمم أبلكيشن قارئة الفنجان للتخلص منه، وفجأة يتم اختطاف محمود الليثي بسبب عدم سرقته الملف من أحمد فهمي ليخبرهم بأنه تم حرقه ويعدهم بحل الأزمة.

ويحاول "عمر" أحد أصدقاء أحمد فهمي حل لغز الأبلكيشن وعندما يصل لحل يحدث تغيير مفاجىء في الكمبيوتر الخاص به ويتم تحميل الأبلكيشن على جهازه وتصله رسالة منه: "لا تتدخل فيما يعنيك"، ويخبره بأنه سيقوم بإرسال عنوان الهاكر صاحب الأبلكيشن له ولكن تتطور الأحداث وتنتهي الحلقة بظهور عفريت له خلفه ولم تكشف النهاية عن ماذا يحدث بينهما.

"قارئة الفنجان" يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

«قارئة الفنجان» مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في التراث العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في الحياة من خلال «ابلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

151.5 مليون جنيه لـ65 قرية مستفيدة ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)