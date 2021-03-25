هيفاء أبو غزالة: أزمة الغارمات مشكلة تعاني منها الكثير من الدول العربية

وجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الشكر إلى كل السيدات العربيات لدورهن في تحقيق التنمية المستدامة.وخلال منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة بجامعة الدول العربية اليوم، رحبت السفيرة هيفاء أبو غزالة بالجميع في بيت العرب، وبشكل خاص بوجود السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة أن قضية الغارمات هي مشكلة تعاني منها الكثير من الدول العربية، وهي مشكلة كبيرة وتحتاج إلى أكثر من مجال للتعامل معها.وتابعت: من دواعي سروري التواجد معكم اليوم، هذا الحدث الهام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة للهجرة، وهييئة كتطوعي الأمم المتحدة.ونقلت السفيرة هيفاء أبو غزالة تحية السفير أحمد أبو الغيط وتمنياته بالنجاخ والتوفيق للمؤتمر، موجهة الشكر الخاص للدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية على جهودها في دعم قضابيا المرأة العربية، وجهود المجلس العربي للمسولية المجتميعة الذي يذل جهودًا كبيرة في دعم قضايا المنقطة.وحضر المؤتمر الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان نيابة عن وزيرة الضحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وسوزي شكري حرم وزير الخارجية وأمين صندوق جمعية خير وبركة، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيع آل خليفة – وكيل وزارة الخارجية رئيس لجنة الفرص عضو المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الشقيقة.كما ضم الحضور ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذة جومانا غنيمات – وزيرة الدولة الأردنية سابقة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، والوزير المفوض د فراج العجمي – مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية.وحضر أيضا الوزير الدكتور عمرو عزت سلامة – أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذ محمد كمال – مدير هيئة بلان إنرناشيونال إيجيبت، والأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي - رئيس إئتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والبرلماني سيد حنفي- عضو مجلس النواب.ومن الجهات الأممية والمجتمع المدني حضرت الدكتورة فاطمة العوا – المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ بمنظمة الصحة العالمية، ولوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وماري لويس – مؤسسة أنا المصري عن أول دار فتيات في القاهرة الكبرى، والمهندس محمد الأمين – مؤسسة مستقبل الأمين عن مبادرة "الأيدي الأمينة" بصعيد مصر، وآخرين.