أمريكا تؤكد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

أكدت أمريكا دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والالتزام المستمر بالعملية السياسية سيؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة.جاء ذلك في بيان للسفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، وأوردته وكالة الأنباء الليبية، وجه خلاله الشكر لرئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على لقائه، أمس، الشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.وأضاف أن أمريكا تتطلع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، للتباحث بشأن طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغية تحسين حياة الليبيين.وأشار السفير الأمريكى إلى أن بلاده تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوج بالانتخابات في ديسمبر القادم هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا.