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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طاقم «الميسترال» الفرنسية يزور الأهرامات وآثار سقارة والمتحف المصري

الخميس 25/مارس/2021 - 12:49 م
طاقم «الميسترال»
طاقم «الميسترال» الفرنسية يزور الأهرامات
فاتن غلاب
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استضافت منطقتي أهرامات الجيزة وسقارة والمتحف المصري بالتحرير، طاقم حاملة المروحيات البرمائية ميسترال الفرنسية في زيارة لهم على هامش زيارتهم لمصر والتي استمرت قرابة الخمسة أيام.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للحضارة المصرية العريقة والمقاصد السياحية والأثرية المختلفة التي تتميز بها مصر.

وقام أعضاء الطاقم بجولة داخل منطقة أهرامات الجيزة، حيث زاروا الهرم الأكبر، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبو الهول، كما التقطوا عدد من الصور التذكارية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي استمتعوا خلالها بمشاهدة أحد أهم معالم الحضارة المصرية العريقة، والهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم.

كما قاموا بزيارة منطقة آثار سقارة حيث أعربوا عن إعجابهم الشديد بالمنطقة مما جعلهم يقوموا بزيارتها على مدار يومين، حيث زاروا هرم زوسر المدرج والسيرابيوم ومقبرة ميريروكا ومنطقة هرم تيتي.

أما بالمتحف المصري بالتحرير، استمرت زيارة طاقم حاملة المروحيات البرمائية ميسترال الفرنسية ما يقرب من ساعتين، حيث زاروا قاعة الملك توت عنخ آمون والقطع الرئيسية بالمتحف مثل لوحة نارمر وتمثال شيخ البلد وغيرها من القطع الهامة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بالمعروضات ومبنى المتحف التاريخي.

وقد تمت هذه الزيارات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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