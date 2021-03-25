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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهم بقتل زوجته بالطريق العام في عين شمس

الخميس 25/مارس/2021 - 01:08 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس متهم بقتل زوجته بالطريق العام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أنهى حياة زوجته بسبب خلافات زوجية، وأمرت النيابة باستدعاء أهل المجني عليها لتسلم الجثة، عقب الانتهاء من التشريح.

وأقر المتهم بالواقعة، حيث أكد أنها من تتعدى عليه بألفاظ خارجة، ويوم الواقعة استل سكينًا وتعدى عليها.

وأضاف المتهم أنه لم يشعر بنفسه إلا بعد أن قتلها، مشيرًا إلى أنها دائمًا تفتعل معه المشاكل ولم يقدر عليها إلا بإسكاتها للأبد.

كانت النيابة أمرت بتشريج جثة المجني عليها لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليه بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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