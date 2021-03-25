حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين و3 آخرين، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.كشفت التحريات عن قيام المتهمة، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والحصول من المجني عليهم على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون.وتوصلت التحريات إلى أن التهمة محبوسة بقسم شرطة ثان المنتزه على ذمة إحدى القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية وتم استدعاؤها إلي النيابة للتحقيق في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.