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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شركة تعويم السفينة الجانحة: رفعنا مقدمتها ومؤخرتها على جانبي قناة السويس

الخميس 25/مارس/2021 - 12:44 م
شركة تعويم السفينة
شركة تعويم السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشف بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكاليس" الهولندية، التي تعمل على تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة، تفاصيل محاولات التعويم.

وقال رئيس الشركة، إننا نعمل بشكل متواصل على إعادوة تعويم السفينة، ولا يمكننا معرفة المدة التي نستغرقها لحين إعادة تعويمها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم رفع مقدمة السفينة ومؤخرتها على جانبي قناة السويس.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله.

وشملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.

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