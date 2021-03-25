المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق مع سيدة وزوجها في خطف طفل من والداته داخل مستشفى أبوالريش.واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بمساعدة زوجها، حيث إنها مطلقة ولديها فتاتين عمرهما 18 و20 عامًا، وأنها تعرفت على المتهم وأخبرته أنها ليس لها ملجأ فاقترح عليها الحياة معه والإقامة والزواج عرفيًا، ولكن حتى يتم إقناع الجيران تم إخبارهم بزواجهما وارتدت فستان فرح، وأتمموه حتى التصوير فوتوغرافيًا.وأكدت أنها عقب ذلك تبين أنها لا تستطيع الإنجاب مرة أخرى فخططت لتبني طفل رضيع، ولكن لم يفلح الأمر ففكرت في خطف طفل من المستشفى وبدأت تخطط للواقعة مع زوجها لمدة يومين، وبالفعل يوم الواقعة، ذهبت متخفية مرتدية النقاب ثم استعارت «بالطو أبيض»، وغيرت ملابسها، ودخلت المستشفى، ووجدت السيدة فراقبتها حتى وجدتها تنتظر في طابور برفقة ابنها فسألتها عن حالته فأخبرتها أنه يعاني حساسية على الصدر وأتت لعمل جلسة أكسجين له، فتسلمته منها بحجة مساعدتها وأنها طبيبة، وطلبت منها قطع التذكرة من شباك أمامها، وعندما ذهبت أخذت الطفل وخرجت به.وقالت المتهمة إنها أخبرت زوجها بأن الطفل معها، فذهب إليها، ولكن عقب ذلك علمت أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الواقعة فخافت من المسألة القانونية فبدأت تتخبط وتركب مترو و«توك توك» حتى تركت الطفل في مستشفى جزيرة الذهب في الجيزة، ولكن بتتبع خط سيرها وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لهويتها وضبطها، هي وزوجها.وأجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبوالريش المخطوف، والمتهمة باختطافه، وقالت الأخيرة إنها لم تكن تعرف والدة الطفل ولم تنفذ الجريمة بسبب أي خلاف شخصي معها، بل وفقًا لمخطط أعدته مع زوجها العرفي، نظرًا لأنهما لا ينجبان بعد أن تزوجا منذ عدة سنوات.ونسبت النيابة للمتهمة تهمة انتحال صفة طبيبة من خلال ارتداء البالطو الأبيض الخاص بالأطباء، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة، وقررت النيابة حبس المتهمة وزوجها العرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.