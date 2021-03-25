رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1235 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:02 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3 أطنان "دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1.1 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 15 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 26٫05 طن "ملح طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمى معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 2 ماكينة " لحام – تعبئة"، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 6.25 طن "سمسم – طحينة – زيت حار" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومستلزمات إنتاج – 2500 عبوة فارغة واستيكرات لزوم التعبئة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الطحينة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3٫88 طن "تمور – زبيب – مكرونة – جبن أبيض"– 566 عبوة "عصائر – مياه غازية" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط مالك مال مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 439.476 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت الجهود من ضبط 2.15 طن "سكر - أرز" – 450 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداوله خارج المنظومة التموينية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنيا، وضبط 15569 عبوة "أدوية بشرية متنوعة" بدون مستندات مجهولة المصدر – 386 عبوة "أدوية بشرية متنوعة" غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك مخزن للأدوية بدون ترخيص بمحافظة المنيا، وضبط 10 أطنان "أسمدة زراعية" معبأة داخل أجولة مدون عليها "أسمدة كيماية" من دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن للأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

ونجحت الجهود في ضبط 2.75 طن " أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للأعلاف الحيوانية بمحافظة المنيا.

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)

بمناسبة ليلة النصف من شعبان.. ورشة لـ«فن السماع» بقبة الغوري

السبت.. عرض «قابل للكسر» بسينما الهناجر