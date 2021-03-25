ضبط 1235 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3 أطنان "دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.وأثمرت الجهود عن ضبط 1.1 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 15 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط 26٫05 طن "ملح طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمى معبأة داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 2 ماكينة " لحام – تعبئة"، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 6.25 طن "سمسم – طحينة – زيت حار" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومستلزمات إنتاج – 2500 عبوة فارغة واستيكرات لزوم التعبئة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الطحينة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.وأسفرت الجهود عن ضبط 3٫88 طن "تمور – زبيب – مكرونة – جبن أبيض"– 566 عبوة "عصائر – مياه غازية" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط مالك مال مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 439.476 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.وتمكنت الجهود من ضبط 2.15 طن "سكر - أرز" – 450 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا لأصحاب البطاقات التموينية محظور تداوله خارج المنظومة التموينية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنيا، وضبط 15569 عبوة "أدوية بشرية متنوعة" بدون مستندات مجهولة المصدر – 386 عبوة "أدوية بشرية متنوعة" غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بحوزة مالك مخزن للأدوية بدون ترخيص بمحافظة المنيا، وضبط 10 أطنان "أسمدة زراعية" معبأة داخل أجولة مدون عليها "أسمدة كيماية" من دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن للأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.ونجحت الجهود في ضبط 2.75 طن " أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للأعلاف الحيوانية بمحافظة المنيا.