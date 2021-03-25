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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ«تهريب المهاجرين» لـ14 أبريل

الخميس 25/مارس/2021 - 12:59 م
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى خارج البلاد، في القضية رقم 13460 لسنة 2020 جنايات النزهة إلى جلسة 14 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وإسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول المتواجد بدولة تركيا، ويقتصر دوره علي تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا إلى دولة اليونان واستقطاب المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية، استقابلهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم إلى إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرين ومائتي ألف جنيه عن المهاجر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين مصطفي محمد، محمد عبدالحميد، محمد نسيم، سيف الدين نصر، نادر السيد، شعبان محمد، بيتر شريف، روماني أيمن، عاطف عياد، فادي عاطف، احمد مجدي، نصر صابر بطريق غير مشروع الي دولة ايطاليا عبر دولتي تركيا واليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة ميلادية إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة، وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

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