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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تبحث مع أمريكا تقرير إيران النهائي بشأن الطائرة المنكوبة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:47 م
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الأوكراني يفهين ينين،
أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ينين، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، اليوم الخميس، الوضع المتعلق بالتقرير الفني الأخير بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في يناير عام 2020.

وقال ينين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه ناقش الوضع الحالي المتعلق بالتقرير الفني النهائي الذي نشرته إيران مؤخرًا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية مع المبعوث الأمريكي، مؤكدًا أن هذا التقرير متحيز تمامًا، ويتعارض مع متطلبات اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وأضاف ينين أن المسألة ليست فقط عدم احترام لذكرى الضحايا، ولكن أيضًا تشكل تهديدًا كبيرًا بإمكانية تكرار حوادث مماثلة في المجال الجوي في إيران وفي دول أخرى.

وأكد الدبلوماسي الأوكراني أن الجانب الأمريكي أعرب عن دعمه الكامل لأوكرانيا فيما يخص الحاجة إلى تحقيق العدل وكشف الحقيقة بشأن الطائرة المنكوبة، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على الخطوات المستقبلية في هذا الشأن.

يذكر أن منظمة الطيران المدني الإيرانية أصدرت تقريرها النهائي بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في 17 مارس الجاري، إذ ذكر التقرير أنه تم إسقاط الطائرة بالخطأ من جانب مشغل الدفاع الجوي الذي حدد الطائرة على أنها "هدف عدائي".

ووصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، هذا التقرير بأنه بمثابة محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تحطم الطائرة.

وأشار ينين إلى أن أوكرانيا ستطلب من ًمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أن تدرس تقرير إيران الأخير مطالبةً الجانب الإيراني باستئناف ومواصلة التحقيق التقني.

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