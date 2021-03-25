نقل 3 حالات بلا مأوى لداري رعاية في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ميادة مصطفى، ومحمود أبوالحسن، وسامح النويشي، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن، بنقل 3 حالات وهم "م.م.د.خ" 60 سنة، و"م. ح " 65 سنة، و"ح.أ.ش" بلا مأوى، لديهم ظروف خاصة كانوا يقيموا بأحد الشوارع بمركز ومدينة دسوق، وتم نقلهم إلى داري رعاية بالجيزة والشرقية.يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة.وتبين من البحث الذي أجري للحالات الثالثة أن أحد الحالات من محافظة القليوبية، وكان متزوجًا ونظرًا لخلافات زوجيه أنفصل عنها،واختار أن يكون الشارع مأوى له بدلًا من الدخول في نزاعات وخلافات بينه بين طليقته وترك لها كل ما يملك، والحالة الثانية لشخص لا يحمل أي أوراق ويمر بحال نفسية سيئة، أما الحالة الثالثة لشخص من محافظة البحيرة فضل الشارع بعد وفاة والديه،وطالب بورثه من والديه فأعطى له أخوته ألف جنيه، فتركهم وفضل الإقامة في شوارع دسوق على مدار 15سنة.وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى بالمجتمع المدني وأهالي المحافظة، لحسن معاملتهم لمن لا مأوى.