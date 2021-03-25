الصين: لا نخشى أى تهديدات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ"، إن بلاده لها الحق والحرية في التنمية والدفاع عن نفسها، ولا تخشى أية تهديدات.وأضاف تشيانغ - خلال المؤتمر الصحفي الشهري لوزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس؛ تعليقا على وصف البنتاجون الأمريكي للصين بأنها "تحدٍ كبير" - "الصين لها الحق والحرية في التنمية والنمو، وتتمتع بالقدرة على الدفاع عن نفسها، وستحافظ على حقوقها ومصالحها المشروعة".