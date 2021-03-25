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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا نخشى أى تهديدات

الخميس 25/مارس/2021 - 12:47 م
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ
أ ش أ
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ"، إن بلاده لها الحق والحرية في التنمية والدفاع عن نفسها، ولا تخشى أية تهديدات.

وأضاف تشيانغ - خلال المؤتمر الصحفي الشهري لوزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس؛ تعليقا على وصف البنتاجون الأمريكي للصين بأنها "تحدٍ كبير" - "الصين لها الحق والحرية في التنمية والنمو، وتتمتع بالقدرة على الدفاع عن نفسها، وستحافظ على حقوقها ومصالحها المشروعة".

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