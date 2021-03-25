50 ندوة للتوعية الصحية لطلاب المدارس في الوادي الجديد

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الأسبوع الجاري شهد تنفيذ نحو 50 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس.وأوضح النيلي، أن ذلك يأتي ضمن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية، موضحا أن الندوات تضمنت التوعية بصحة الفم والأسنان والتنمر ومخاطر الإنترنت والنظافة الشخصية وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية منه وطرق التعامل الآمن لمنع انتشار العدوى.وأكد أنه جرى تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسي) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.