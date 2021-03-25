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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:01 م
مشروعات الصرف الصحى
مشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
محمد إبراهيم
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أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم حصر المناطق المحرومة بحلوان لتحسين خدمة الصرف الصحي، بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه لتنفيذ شبكات صرف صحى مخططة للقضاء على الصرف العشوائي على المصارف حفاظا على البيئة، والحد من التلوث.

وأضاف أن وزارة الإسكان تدرس حاليًا مع الجهات المعنية تنفيذ توسعات المشروع العام بحلوان، ورفع الطاقة الاستيعابية من 550 ألف م3 إلى 800 ألف م3 يوم لمواجهة زيادة التصرفات الناتجة عن التوسع العمراني واستخدام التقنيات الحديثة وتحويل نظام المعالجة إلى ثلاثية.

وتشمل الدراسة توليد الطاقة الكهربائية ذاتيا من محطة الصرف للاستفادة منها في التشغيل وتوفير الطاقة، بتكلفة تقديرية 6 مليارات جنيه، ويسهم المشروع فى حل مشكلات الصرف الصحى بمناطق من حلوان وطرة البلد وحتى المعادى.

وأشار إلى أن الشركة نفذت حلا عاجلا لمشكلة الصرف الصحى بمنطقة طرة البلد، بإنشاء محطة رفع وخط طرد 700مم بطول 4 كم، بتكلفة 40 مليون لمواجهة زيادة التصرفات ومتوقع الانتهاء خلال شهرين.

وأوضح أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير منظومة الأمطار، فالمناطق التى ليست بها خطوط لصرف الأمطار يتم تنفيذ منظومة جديدة وربطها بشبكة الصرف الصحى، أما مشروعات المحاور الجديدة يتم دعمها بشبكة صرف أمطار جديدة.

وأشار إلى أنه جار العمل بمحور "شينزو أبي" الجديد ومساكن شيراتون ومحور مسطرد عرابي وجوزيف تيتو لاستحداث بالوعات الأمطار وشبكة ومحطة صرف خاصة لمياه الأمطار، بتكلفة 175 مليون جنية مخصصة من وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لينتهى التنفيذ مع انتهاء أعمال المحاور الجديدة.

وتابع أنه تم شراء 20 شفاطا ومدمجا وأوناش لدعم أسطول الشركة بتكلفة 70 مليون جنيه.
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة
385 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة

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