المالكى يُطلع مفوض الأونروا على آخر تطورات الأوضاع فى فلسطين

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارينى، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحضيرات الفلسطينية للانتخابات، والحراك الفلسطيني في المنظمات الدولية.وحسب بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الخميس، فقد استعرض المالكي الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في دعم عمل "الأونروا" والحفاظ على سير عملها في مناطق تواجدها كافة، بما فيها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة ودعم موازنتها التي تشهد عجزًا كبيرًا يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.وأعرب عن أهمية استمرار عمل المنظمة في حماية حقوق اللاجئين الإنسانية، مرحبًا بضرورة عقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن، من أجل النهوض بخطط وآليات عمل الأونروا لتواكب تطورات العصر، بما فيها الأثر السلبي لجائحة كورونا وخاصة على التعليم.وشدد المالكي، على دعم دولة فلسطين للأونروا في مواجهة التهديدات المُسيسة ضدها لتقويض عملها، آملاً فى أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها ومساهمتها في دعم موازنة الأونروا، داعيًا الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة دعمها ومساهمتها لـ"الأونروا".واتفق الطرفان على استمرار التعاون والعمل من أجل الحفاظ والنهوض بعمل الأونروا استنادًا إلى الولاية المناطة بها.