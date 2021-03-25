أرباح «سنوك» الصينية تهوي 59% في 2020 بفعل الجائحة

أعلنت شركة سنوك الوطنية الصينية لإنتاج النفط والغاز البحري انخفاض أرباح 2020 بنسبة 59 بالمئة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2017، إذ ألحقت جائحة فيروس كورونا الضرر بأسعار الطاقة وأضرت باستهلاك الوقود.وأعلنت الوحدة المدرجة التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري عن صافي ربح 24.96 مليار يوان (3.82 مليار دولار)، انخفاضا من 61.05 مليار يوان في 2019، بينما بلغت الإيرادات 155.37 مليار يوان وفقا لبيان قدمته الشركة لبورصة هونج كونج اليوم الخميس.ويتماشى صافي الربح مع توقعات المحللين البالغة 24.338 مليار يوان وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.سنوك واحدة من بين أقل شركات التنقيب والإنتاج تكلفة، إذ بلغت تكلفة جميع إنتاجها 26.34 دولار للبرميل في 2020.