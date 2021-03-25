49 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الإفتاء الإسلامية الفلسطينية بالقدس عن قيام 49 مستوطنًا باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت الدائرة - في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين"وفا" اليوم الخميس - أن 34 مستوطنًا و15 طالبًا تلموديًا، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.