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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة مذيع تليفزيوني تعدى على أطفال نادي الجزيرة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:49 م
محاكمة
محاكمة
نجلاء رفاعي
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قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل نظر القضية المقامة من النيابة العامة ضد أدهم الكموني، مقدم برامج بالتليفزيون المصري لجلسة الأحد المقبل الموافق 28 مارس الجاري بتهمة اعتدائه على طفلين شقيقين داخل نادي الجزيرة وإحداث إصابات بهما، وإتلاف هاتف أحدهما، وسبهما بألفاظ تخدش الحياء العام.

تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 444 لسنة 2020 جنح قصر النيل بإشراف إدارة حماية الطفل بمكتب النائب العام أكدت أن المتهم أدهم هاني عبدالعزيز، الشهير بـ"أدهم الكموني" مقدم برامج بالهيئة الوطنية للإعلام أحدث إصابة بالطفل (م ـ أ ـ ع) 8 سنوات وفقًا للتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية، داخل حديقة الأطفال بنادي الجزيرة.

وأتلف المتهم عمدًا هاتف (أ ـ أ ـ ع) 11 سنة شقيق الطفل المجني عليه الأول، عند محاولته تصويره أثناء اعتدائه على شقيقه، وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم تسبب في ترويع الطفلين وسبهما بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار، مما ترتب عليه تعريض أمنهما وسلامتهما للخطر وتهديد سلامة نشأتهما.

يذكر أن النيابة العامة أخلت سبيل المتهم بكفالة 1000 جنيه بعد أن استمعت إلى أقوال الطفلين المعتدى عليهما واللذين أفادا بقيام المتهم بالاعتداء على (م ـ أ ـ ع) 8 سنوات بالضرب وخنقه وترويعه والاعتداء عليه بالسب مما تسبب له فى إحداث إصابة فى الوجه، كما قام بإتلاف هاتف شقيقه (أ ـ أ ـ ع) 11 سنة عند محاولة تصويره، وقام بالاعتداء عليهما مجتمعين بالسب بألفاظ خادشة للحياء العام.

كما شدد فرد الأمن المعين على حديقة الأطفال صحة أقوال الطفلين، مؤكدًا أنه منع المتهم من الاستمرار في الاعتداء على الطفل الصغير، وأستطاع تخليصه من بين يديه بصعوبة، مشيرًا إلى قيام المتهم بسب الطفلين وأنهما كانا فى حالة انهيار بسبب ذلك، وأن المتهم حاول الاعتداء على والدهما بالضرب، بينما امتنع كل الشهود الذين طلب المتهم سماع أقوالهم رغم قيام نيابة قصر النيل باستدعائهم أكثر من مرة.

واطلعت النيابة على تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة عن حالة الطفلين نتيجة الاعتداء عليهما، وتضمن التقرير أنه تم عقد عدة جلسات مع الطفلين بغرفة المشورة النفسية، لإعادة تأهليهما ومساعدتهما على تجاوز الحالة النفسية لواقعة الاعتداء عليهما، وتحرر عن ذلك البلاغ رقم 10206 نجدة الطفل، موضح به دراسة حالة لكل طفل، وما تعرضا له من خطر على تنشئتهما وأخلاقهما ومصلحتهما وبيئتهما المحيطة، وشعورهما بالضيق والإحباط نتيجة الواقعة.

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