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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة البرلمان» تُطالب بوضع خطة تسويق عالمية للترويج للعاصمة الإدارية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:32 م
أحمد إدريس
أحمد إدريس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بوضع خطة تسويق عالمية للترويج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وللفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها، لجذب مستثمرين جُدد، والتسويق لجهود الدولة حول هذا الإنجاز التاريخي.

وقال "إدريس"، في بيان له اليوم الخميس، إن العاصمة الإدارية الجديدة، خير تجسيد لرؤية قائد وإرادة شعب، تكاتفت على أرضها الجهود والطموحات، لإنجاز ما ظنه البعض مستحيل، بينما أثبت المصريون أنهم قادرون على تحويل الحلم إلى واقع.

وأوضح "إدريس"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد جمهورية ثانية لما سوف يتتبعه من حركة تطوير تغير من وجه عاصمة مصر، وانكشاف الوجه الحقيقى للقاهرة، ونقل غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي لم يحدث طوال ستين عامًا.

وأشار "عضو سياحة البرلمان"، إلى أن العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 706 كم أى 168 ألف فدان، أربع أضعاف مساحة واشنطن وتعادل مرة ونصف مساحة مدينة سنغافورا، تتجسد فيها عبقرية المهندس المصري عبر أطرافها المترامية، بمجموعة من المباني الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التي تعكس براعة المصريين فى إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسًا قويًا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى، وهو ما يتطلب وضع خطة تسويق عالمية لها.

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