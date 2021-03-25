8763 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت السلطات في جمهورية التشيك، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 آلاف و763 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في التشيك منذ بدء الجائحة يبلغ حاليا 5. 1 مليون حالة.يشار إلى أن الحكومة التشيكية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستطلب من مجلس النواب تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما إضافية، لكي تتمكن من إبقاء قيود مكافحة فيروس كورونا معمولا بها حتى انحسار الوباء.